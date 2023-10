احتجاجا على تسييس مباراة الاتحاد السعودي وسباهان : الجماهير الإيرانية ترمي الحجارةعلى تمثال قاسم سليماني

الجماهير رددت شعارات"لا نريد تسييس كرة القدم"، و"ديكتاتور"، في إشارة إلى قاسم سليماني، واحتجاجاً على تسييس مباراة كرة القدم التي كانت ستجمع الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان

ألقى عشرات الآلاف من الجماهير الإيرانية الحجارة وزجاجات المياه، على تمثال قاسم سليماني في ملعب "نقش جهان"، اعتراضاً على "ممارسات ولافتات سياسية غير مشروعة" ورددو شعارات من قبيل"لا نريد تسييس كرة القدم"، و"ديكتاتور"، في إشارة إلى قاسم سليماني، واحتجاجاً على تسييس مباراة كرة القدم التي كانت ستجمع الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني، أمس الإثنين، ضمن الدوري الآسيوي لكرة القدم.

وكان هناك تمثال قاسم سليماني في محيط ملعب "نقش جهان" إضافة إلى لافتات سياسية أخرى ما دفع لاعبي الفريق السعودي للمغادرة، فيما أبلغ مسؤولي اتحاد جدة، المراقب الإداري الآسيوي، بأن الفريق لن ينزل لأرض الملعب إذا لم تتم إزالة تمثال سليماني، وبعدها توجهت بعثة الاتحاد السعودي إلى المطار للعودة إلى السعودية.

وكان اتحاد الكرة الآسيوي أعلن إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني التي كانت مقررة، أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، بسبب "ظروف غير متوقعة"، وشدد الاتحاد على التزامه "بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة، مشيرا إلى إحالة الأمر إلى اللجان المعنية".

وقال الاتحاد القاري في بيان رسمي: "ألغيت المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، التي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في أصفهان مساء الاثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".

وفي مطلع الشهر المنصرم، أجرى الاتحاد السعودي اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.