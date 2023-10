شجار واشتباك بالأيدي بين لاعبين في مباراة ناساجي الايراني والهلال السعودي

نشب شجار بين لاعبين خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره ناساجي الايراني في ايران مساء الثلاثاء ، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

