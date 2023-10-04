شجار واشتباك بالأيدي بين لاعبين في مباراة ناساجي الايراني والهلال السعودي

بعد المباراة طرد لاعب الهلال سلمان الفرج ولاعب ناساجي الايراني

نشب شجار بين لاعبين خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره ناساجي الايراني في ايران مساء الثلاثاء ، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

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في الدقيقة 32 من زمن المباراة وقعت مشادة كلامية بين مهاجم فريق "الأزرق الهلالي" ألكساندر ميتروفيتش، ولاعب النادي الإيراني، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويشتبكون بالأيدي.

حكم المباراة قام بفض الاشتباك بين اللاعبين وقام بإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب نادي الهلال سلمان الفرج ولاعب نادي ناساجي الايراني.