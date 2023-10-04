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شجار واشتباك بالأيدي بين لاعبين في مباراة ناساجي الايراني والهلال السعودي

i24NEWS

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يواجه مهاجم الهلال الصربي رقم 09 ألكسندر ميتروفيتش مدافع ناساجي رقم 03 وحيد محمد زاده خلال مباراة المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بين ناساجي مازانداران الإيراني والهلال السعودي على ملعب آزادي في طهران في 3 أكتوبر 2023
Atta KENARE / AFPيواجه مهاجم الهلال الصربي رقم 09 ألكسندر ميتروفيتش مدافع ناساجي رقم 03 وحيد محمد زاده خلال مباراة المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بين ناساجي مازانداران الإيراني والهلال السعودي على ملعب آزادي في طهران في 3 أكتوبر 2023

بعد المباراة طرد لاعب الهلال سلمان الفرج ولاعب ناساجي الايراني

نشب شجار بين لاعبين خلال مباراة نادي الهلال السعودي ونظيره ناساجي الايراني في ايران مساء الثلاثاء ، في إطار منافسات  دوري أبطال آسيا. 

https://twitter.com/i/web/status/1709279238711308625

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في الدقيقة 32 من زمن المباراة وقعت مشادة كلامية بين مهاجم فريق "الأزرق الهلالي" ألكساندر ميتروفيتش، ولاعب النادي الإيراني، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين ويشتبكون بالأيدي. 

حكم المباراة قام بفض الاشتباك بين اللاعبين وقام بإشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعب نادي الهلال سلمان الفرج ولاعب نادي ناساجي الايراني. 

Atta KENARE / AFP
Atta KENARE / AFPشجار بين اللاعبين خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا بين ناساجي مازانداران الإيراني والهلال السعودي على ملعب آزادي في طهران في 3 أكتوبر 2023.
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