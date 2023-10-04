السعودية تعلن رغبتها استضافة كأس العالم 2034

"الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الاتحاد السعودي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

ووفقا لموقع العربية فقد تأهلت السعودية إلى كأس العالم 6 مرات، بدءا بالولايات المتحدة عام 1994 وآخرها في مونديال قطر.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن دعمه الكامل لنية السعودية استضافة كأس العالم 2034.

وفي السياق، تم الإعلان الأربعاء عن فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030 على أن تقام المباريات الأولى في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.

وأعلن "فيفا" في بيانه أن "ملعب استاديو سينتيناريو في مونتفيديو سيكون مقر الاحتفال بتلك النسخة التاريخية، إذ أنه المكان الذي بدأ منه كل شيء".