المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على ثقة تامة من قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى، لما تشهده من نهضة تنموية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود به

قالت الخارجية المغربية في بيان، إن "المغرب يؤكد دعمه التام لرغبة السعودية في الترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2034".وتابع البيان"إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على ثقة تامة من قدرة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذه الفعالية الرياضية الكبرى، لما تشهده من نهضة تنموية شاملة وإمكانيات تنظيمية مشهود بها"

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في بيان، أمس الأربعاء، عن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"وتابع "الاتحاد السعودي لكرة القدم ينوي الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

وفي السياق أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان، أمسالأربعاء،عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة، مع مشاركة المغرب وإسبانيا والمغرب في استضافة بقية مباريات البطولة. وقال البيان “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة”.