تعادل ايجابي بين ليفربول والسيتي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي

فرض ليفربول التعادل بهدف لمثله على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .