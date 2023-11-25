تعادل ايجابي بين ليفربول والسيتي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر سيتي وليفربول في البريميرليغ وأرسنال أكبر المستفيدين

فرض ليفربول التعادل بهدف لمثله على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلنغ هالاند في الدقيقة 27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت الكسندر ارنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وتعادل سيتي للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4 - 4 في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برنتفورد 3 - صفر.

ورغم التعادل ظل سيتي في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ارسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.