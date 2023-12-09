صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول وينتزع صدارة الدوري وآرسنال يتعثر أمام استون فيلا

محمد صلاح يسجل هدفه 200 مع ليفربول ويقود فريقه للفوز على كريستال بالاس

سجل هدفه 200 مع ليفربول وأدرك التعادل قبل أن يهدي زميله أليوت هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليساعد ليفربول على قلب الطاولة أمام مضيفه كريستال بالاس في افتتاح المرحلة السادسة عشرة للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ADRIAN DENNIS / AFP محمد صلاح يكتب التاريخ بانتزاع ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي

كان النجم المصري محمد صلاح (31 عاما) في أجمل أيامه السبت عندما قاد فريقه للفوز على ملعب سيلهرست بارك ليتصدر الترتيب موقتا برصيد 37 نقطة، أي بفارق نقطة على أرسنال الذي يحل ضيفا على استون فيلا في وقت لاحق.

وبعد تقدم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل صلاح النتيجة مسجلا هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات والـ150 في الدوري، من تسديدة ارتدت بقوة من لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين وعانقت الشباك (76).

وقال صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم: "الشعور رائع. أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة".و تابع: "أرى عقلية الكفاح حتى النهاية. لدينا فريق جديد الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين (جدد)". أردف اللاعب "يجب أن نقدم لهم النصح. يتعلمون الكثير وهذا جميل. يمكننا تحقيق أمور جيدة هذا الموسم".

ولم يخسر ليفربول سوى مرة وحيدة في آخر 27 مباراة في الدوري كانت أمام توتنهام 1-2 في أيلول/سبتمبر.

أستون فيلا يهزم أرسنال ويبقي ليفربول متصدراً

فرط فريق أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالخسارة أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة صفر - 1 ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة. وسجل جون مكغين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

واصل أستون فيلا إسقاط الكبار بعد الفوز بنفس النتيجة على حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة السابقة، رافعا رصيده إلى 35 نقطة ليتمسك بالمركز الثالث.

أما أرسنال فقد سقط في فخ الخسارة للمرة الثانية هذا الموسم وذلك بعد أربعة انتصارات متتالية ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني تاركا الصدارة لليفربول برصيد 37 نقطة بعد فوزه على كريستال بالاس 2 - 1 يوم السبت.