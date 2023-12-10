رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد مقاطعة بلاده لحفل جوائز "الكاف" في المغرب

وشدد وليد صادي: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع ‎محرز”.

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، مقاطعة بلاده حفل جوائز الكونفدرالية الإفريقية (كاف) بمدينة مراكش المغربية، وذلك احتجاجا على استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم الأهلي السعودي، من القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

وفي في تصريح لقناة “الحياة” الجزائرية قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، “لن أحضر حفل توزيع جوائز ‘الكاف’، مشيرا إلى أنه قد أبلغ ‘الكاف’ بغيابه منذ يومين”.

وتابع وليد صادي، أن رياض محرز وفريق اتحاد العاصمة يستحقان التواجد في القوائم النهائية، ورغم ذلك تم استبعادهما، الأمر الذي يجعله يغيب كرئيس لاتحاد الكرة عن هذا الحفل.

وشدد وليد صادي: “بإذن الله لن يكون أي جزائري في الحفل تضامنا مع ‎محرز”.

ويحتضن لمغرب للمرة الثانية على التوالي حفل جوائز “الكاف” بحضور أبرز نجوم كرة القدم الإفريقية.