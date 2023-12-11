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بطولة إسبانيا: نادي جيرونا يهزم نادي برشلونة بنتيجة تاريخية ويقتنص الصدارة

i24NEWS
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نادي جيرونا يهزم نادي برشلونة
Pau BARRENA / AFPنادي جيرونا يهزم نادي برشلونة

وبهذه النتيجة رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تفوق جيرونا على مضيفه نادي برشلونة بـ 4 -2، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني، وانفرد بصدارة ترتيب الدوري.

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واستطاع جيرونا التقدم عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل جيرونا هدفه الثاني عن طريق ميغيل غوتيريز، ثم أضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

Pau BARRENA / AFP
Pau BARRENA / AFPتفوق جيرونا على مضيفه نادي برشلونة بـ 4 -2

وسجل إلكاي غاندوغان الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وبعده بثلاث دقائق سجل كريستيان ستواني الهدف الرابع لجيرونا.

وبهذه النتيجة رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

Pau BARRENA / AFP
Pau BARRENA / AFPنادي جيرونا

فيما تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع، الذي تلقى الهزيمة الأولى في تاريخه بالدوري من جيرونا.

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