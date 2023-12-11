في ما توج النادي الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق في إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، في ما توج اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا بجائزة أفضل هدف

توج المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، فيحفل “جوائز الكاف” بمدينة مراكش، بجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2023 بعد انجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، وتوج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الإفريقية، وتوج مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية.

وتمكن "أسود الأطلس" الذين بلغوا نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 من إحراز هذه الجائزة متقدمين على منتخبي غامبيا والسنغال.

في ما توج النادي الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق في إفريقيا خلال حفل جوائز الأفضل بالقارة السمراء لعام 2023، في ما توج اللاعب المصري محمود عبد المنعم (كهربا) بجائزة أفضل هدف، وفاز الجنوب إفريقي بيرسي تاو بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية.

وفي السياق فازت المغربية فاطمة تاكناوت، لاعبة فريق الجيش الملكي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعبة إفريقية على صعيد الأندية وتغلبت تاكناوت على منافستيها لاعبتي فريق (ماميلودي صنداونز)، البوتسوانية ريفيلوي ثولاكيلي، والجنوب-إفريقية، ليبوهانج راماليبي. كما توجت اللاعبة نسرين الشاد لاعبة المنتخب الوطني النسوي بجائزة أفضل لاعبة يافعة،