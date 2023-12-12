مونديال الأندية: الاتحاد ينتقل للدور ربع النهائي بعد ثلاثية نظيفة أمام اوكلاند سيتي

القائد كريم بنزيمة (40) دخل التاريخ كأول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة

نجح نادي الاتحاد السعودي المضيف بحجز مقعده في الدور ربع النهائي للنسخة العشرين من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير المستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا 3-0 اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

STR / AFP مهاجم الاتحاد الفرنسي رقم 09 كريم بنزيمة (في الوسط) يراوغ خلال مباراة كرة القدم بالدور الأول لكأس العالم للأندية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في 12 ديسمبر 2023.

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات إضافة الى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته الى ربع النهائي حيث يلتقي الجمعة على الملعب ذاته مع الأهلي المصري بطل إفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي 1-0 قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري على يد ضمك (1-3) كانت الرابعة له منذ بداية الموسم ما جعله متخلفاً عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة بعد 16 مرحلة، صعوبة في إنهاء مشوار بطل أوقيانا وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية (11).

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اللقاء في الشوط الأول فعلياً بعدما دخل استراحة الشوطين متقدماً بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29) والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيمة (40) الذي دخل التاريخ كأول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من البطولة.

وبهدفه الخامس في البطولة، بات بنزيمة في المركز الثالث على لائحة أفضل هدافيها مشاركة مع الأرجنتينيين ليونيل ميسي وسيسار ديلغادو والأوروغوياني لويس سواريس وخلف زميليه السابقين البرتغالي كريستيانو رونالدو (7) والويلزي غاريث بايل (6).والأهم أنه بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في أربع نسخ مختلفة.