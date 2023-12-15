كأس العالم للأندية في السعودية: الأهلي المصري يفوز على اتحاد جدة بثلاثة مقابل واحد ويتأهل إلى دور نصف النهائي

الأهلي المصري واصل أرقامه القياسية في بطولة كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، كأول نادي في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز.

فاز الأهلي المصري على نزيره تحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليضمن تأهله المريح إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية خلال المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، في الدور الثاني من البطولة، وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59 ، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62. وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء. وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.