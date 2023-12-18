فرنسا: لاعب كرة القدم الجزائري يوسف عطال يمثل أمام المحكمة بتهمة إثارة الكراهية

يمثل مدافع فريق أو جي سي نيس الجزائري يوسف عطال، الموقوف من قبل ناديه، للمحاكمة يوم الاثنين بتهمة إثارة الكراهية أمام محكمة الجنايات في نيس.

يمثل مدافع فريق أو جي سي نيس الجزائري يوسف عطال، الموقوف من قبل ناديه، للمحاكمة يوم الاثنين بتهمة إثارة الكراهية أمام محكمة الجنايات في نيس. وكان فريق نيس أعلن عن إيقاف عطال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن قيام اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبته بالإيقاف لمدة 7 مباريات.

بعد أيام قليلة من هجمات 7 أكتوبر وبدء الرد الإسرائيلي على غزة، وأثناء تواجده في الجزائر مع المنتخب الوطني، شارك مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات على حسابه على موقع إنستغرام، ويتابعه 3.2 مليون شخص. الحسنات يدعو إلى "يوم أسود" لليهود. وفي الفيديو، بكى الإمام، وهو يستحضر مصير أطفال غزة قبل أن يدعو الله أن يرسل "يوما أسود على اليهود" وأن "يرافق أيدي "سكان غزة إذا "ألقوا الحجارة"، بحسب النيابة.

SYLVAIN THOMAS (AFP/Archives) المدافع الجزائري من نيس يوسف عطال خلال مباراة الجولة الأولى ضد مونبلييه في لاموسون، 22 سبتمبر 2018.

كما هنالك الجانب المدني، المتمثل بـ ليكرا (الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية) والمرصد اليهودي في فرنسا. وفي انتظار هذه المحاكمة، التي يواجه فيها عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو، تم وضع عطال تحت المراقبة القضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو ومنعه من مغادرة الأراضي الوطنية، إلا لأسباب مرتبطة بعمله كلاعب كرة قدم محترف.

واستنكر العديد من القادة السياسيين الفيديو فور نشره، وسرعان ما حذفه اللاعب مع الاعتذار. لكن، بعد اتصال من المحافظ ورئيس بلدية نيس، فتح المدعي العام داميان مارتينيلي تحقيقًا أوليًا في 16 أكتوبر.