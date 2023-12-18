مونديال الأندية في السعودية: فلومينينسي البرازيلي يقضي على آمال الأهلي المصري ويعبر إلى النهائي

مع تأهله إلى النهائي، ينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دياموندز الياباني التي تقام، الثلاثاء.

نجح مادي فلومينينسي البرازيلي، في الفوز على الأهلي المصري والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه 2-0، مساء اليوم الاثنين، بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية، ويمتلك فلومينينسي في قائمته 10 لاعبين عمرهم أكثر من 30 عاما، من بينهم ثنائي أكثر من 40 عاما، وثلاثة لاعبين أكثر من 35 عاما.

وافتتح الفريق البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها المخضرم مارسيلو وسجلها جون أرياس في الدقيقة 70. وضاعف جون كينيدي الغلة في الدقيقة 90.

ومع تأهله إلى النهائي، ينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دياموندز الياباني التي تقام، الثلاثاء.

وكان الأهلي المصري، قد نجح في الإطاحة بأصحاب الأرض من ربع النهائي، بعدما تغلب على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بطل إفريقيا، لمواجهة بطل أميركا الجنوبية، من أجل بلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.