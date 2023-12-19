مانشستر سيتي يتفوق على أوراوا ريد الياباني بثلاثية نظيفة ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن العزيز "الجوهرة المشعة"، مباراة مانشستر سيتي أمام أوراوا ريد الياباني، في نصف نهائي مونديال الأندية 2023 بجدة.

فاز فريق مانشستر سيتي بـ 3أهداف مقابل 0 في المباراة ضد أوراوا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي المباراة الأولى التي تجمع بين فريقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوراوا ريد الياباني بشكل رسمي، في بطولة تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللقاء منذ البداية، حتى نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق الخطأ، حيث أحرزه ماريو أوبارتين مدافع أوراوا داخل مرماه.

وفي الشوط الثاني، لم ينتظر مانشستر سيتي كثيرًا، حيث سجل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من زمن المباراة، ومن تسديدة رائعة، أضاف بيرناردو سيلفا الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 59، والذي أنهى أمال أوراوا في العودة من جديد للمباراة.

وبهذا الفوز، نجح مانشستر سيتي في التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية، في مشاركته الأولى، حيث سيلتقى فلومينينسي البرازيلي، والذي تأهل أيضًا عقب فوزه أمام الأهلي المصري 2-0 مساء أمس في الدور نصف النهائي.