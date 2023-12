تهنئة محمد صلاح بمناسبة عيد الميلاد تثير هجوما عليه بالعالم العربي

يواجه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هجوما شديدا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التهنئة في عيد الميلاد التي نشرها بموقعه في انستغرام ومنصة "اكس" ، حيث واجه حملة انتقادات شديدة بالعالم العربي بأنه أهمل التقاليد الإسلامية لصالح انخراطه بنمط الحياة الغربي، رغم أنه تطرق بتهنئته الى الحرب في غزة.

