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تهنئة محمد صلاح بمناسبة عيد الميلاد تثير هجوما عليه بالعالم العربي

i24NEWS
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مجمد صلاح
مجمد صلاح Paul ELLIS / AFP

النجم المصري نشر تهنئة بمناسبة عيد الميلاد تحدث فيها عن غزة الا أنها واجهت هجوما من منتقدين

يواجه نجم  كرة القدم المصري محمد صلاح هجوما شديدا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التهنئة في عيد الميلاد التي نشرها بموقعه في انستغرام ومنصة "اكس" ، حيث واجه حملة انتقادات شديدة بالعالم العربي بأنه أهمل التقاليد الإسلامية لصالح انخراطه بنمط الحياة الغربي، رغم أنه تطرق بتهنئته الى الحرب في غزة. 

https://twitter.com/i/web/status/1739252443609805054

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.وكتب صلاح في التهنئة التي أرفقها مع صورة لشجرة عيد الميلاد بالأبيض والأسود وقال:"بالوقت الذي تتجمع فيه العائلات وتحتفل، مع الحرب القاسية التي تدور في الشرق الأوسط، خصوصا الموت والدمار في غزة. هذا العام نأتي الى عيد الميلاد بقلب مثقل للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. أرجوا ألا ننساهم ونتعود على معاناتهم. عيد ميلاد سعيد!". 

الردود على البوست الحالي لصلاح وصلت من الجانبين، من جهة كان هناك من دعم الرسالة التي نقلها عن غزة وقال :"هذه ليست حرب ما يحدث في غزة، هذه إبادة جماعية.استيقظوا!". ومن جانب آخر هناك من لم يعجبهم أنه نشر تهنئة لعيد للمسيحيين وكتبوا :"أتمنى أن تتأذى. أنت تشجع الكراهية. عار عليك!". 

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