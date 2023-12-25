تهنئة محمد صلاح بمناسبة عيد الميلاد تثير هجوما عليه بالعالم العربي

النجم المصري نشر تهنئة بمناسبة عيد الميلاد تحدث فيها عن غزة الا أنها واجهت هجوما من منتقدين

يواجه نجم كرة القدم المصري محمد صلاح هجوما شديدا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد التهنئة في عيد الميلاد التي نشرها بموقعه في انستغرام ومنصة "اكس" ، حيث واجه حملة انتقادات شديدة بالعالم العربي بأنه أهمل التقاليد الإسلامية لصالح انخراطه بنمط الحياة الغربي، رغم أنه تطرق بتهنئته الى الحرب في غزة.

https://twitter.com/i/web/status/1739252443609805054 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

.وكتب صلاح في التهنئة التي أرفقها مع صورة لشجرة عيد الميلاد بالأبيض والأسود وقال:"بالوقت الذي تتجمع فيه العائلات وتحتفل، مع الحرب القاسية التي تدور في الشرق الأوسط، خصوصا الموت والدمار في غزة. هذا العام نأتي الى عيد الميلاد بقلب مثقل للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. أرجوا ألا ننساهم ونتعود على معاناتهم. عيد ميلاد سعيد!".

الردود على البوست الحالي لصلاح وصلت من الجانبين، من جهة كان هناك من دعم الرسالة التي نقلها عن غزة وقال :"هذه ليست حرب ما يحدث في غزة، هذه إبادة جماعية.استيقظوا!". ومن جانب آخر هناك من لم يعجبهم أنه نشر تهنئة لعيد للمسيحيين وكتبوا :"أتمنى أن تتأذى. أنت تشجع الكراهية. عار عليك!".