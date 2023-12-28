قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا: مواجهات قوية للأندية السعودية

قرعة دورى أبطال آسيا.. النصر والهلال والاتحاد فى مواجهات صعبة بربع النهائي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا عن مواجهات قوية للأندية السعودية. وصعد إلى دور الـ16 من الغرب 5 أندية في المستوى الأول وهم: “الهلال والاتحاد والعين والنصر وناساف الأوزبكي”، حيث تصدروا للمجموعات الخمسة.

وفي المستوى الثاني كان هناك 3 أندية وهم: “سباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي والفيحاء السعودي”.

نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا:

المواجهة الأولى: العين الإماراتي × ناساف الأوزبكي

المواجهة الثانية: النصر × الفيحاء السعودي

المواجهة الثالثة: الهلال السعودي × سباهان الإيراني

المواجهة الرابعة: الاتحاد السعودي × نافباخور الأوزبكي

المواجهة الخامسة: بوهانغ ستيلرز × جيونبك هيونداي موتورد

المواجهة السادسة: فينتفوريت كوفو × أولسان هيونداي

المواجهة السابعة: كاوزاكي × شاندونغ الصيني

المواجهة الثامنة: يوكوهاما × بانكوك يونايتد

مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

مواعيد مواجهات الغرب:

الذهاب (12 و13 فبراير)

الإياب (19 و20 فبراير)

مواعيد مواجهات الشرق:

الذهاب (13 و14 فبراير)

والإياب (20 و21 فبراير)

وينتظر أن تلعب مباريات دور الـ16 أيام: 12-14 فبراير للذهاب و19-21 للإياب، ومباريات ربع النهائي: 4-6 مارس 2024 للذهاب و 11-13 مارس للعودة، ونصف النهائي أيام: 16-17 أبريل للذهاب و23-24 أبريل للعودة، ومباراتي النهائي: الذهاب سيقام يوم 11 مايو 2024، والعودة 18 مايو 2024.