أنشيلوتي يقرر تجديد عقده مع ريال مدريد

أعلن موقع ريليفو الإسباني، أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حسم أمر مستقبله وقرر تجديد تعاقده رفقة النادي الملكي.

Marco Bertorello (AFP)

وشدد الموقع أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد أنهى أمر تجديد عقد المدير الفني الإيطالي ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي من قبل النادي الملكي. وذكر الموقع أن عقد أنشيلوتي الجديد يمتد حتى عام 2026 إذ كان من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء عن نجاح مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني في إنهاء الاتفاق مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق لتمديد عقده في الفترة المقبلة. وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري حيث ارتبط بتدريب منتخب البرازيل بقوة لكن يفضل مسؤولي الملكي استمرار مشروع الإيطالي لفترة مقبلة.

وأشارت التقارير بأن ريال مدريد قد أنهى الاتفاق مع أنشيلوتي على تجديد العقد لمدة عامين إضافيين لينتهي في صيف عام 2026 ويتم غلق باب الاجتهادات حول مستقبل المدرب.