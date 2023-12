الغيت مباراة كأس السوبر التركي النهائية في كرة القدم مساء اليوم (الجمعة) بين الغريمين اللدودين نادي فنربخشة وغلطة سراي، بصورة مفاجئة وقبل ساعة واحدة فقط من صافرة البداية.وهذه ليست المرة الاولى التي تلغى بها مباراة بين الغريمين اللدودين بمختلف القطاعات والأجيال في الماضي، لكن ولا مرة كان السبب التلويح بلافتات وارتداء قمصان تحمل اسم وصورة أتاتورك.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .