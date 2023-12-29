هذه هي المرة الأولى التي تلغى بها مباراة بين الفريقين اللدودين بسبب صورة مصطفى كمال اتاتورك

الغيت مباراة كأس السوبر التركي النهائية في كرة القدم مساء اليوم (الجمعة) بين الغريمين اللدودين نادي فنربخشة وغلطة سراي، بصورة مفاجئة وقبل ساعة واحدة فقط من صافرة البداية.وهذه ليست المرة الاولى التي تلغى بها مباراة بين الغريمين اللدودين بمختلف القطاعات والأجيال في الماضي، لكن ولا مرة كان السبب التلويح بلافتات وارتداء قمصان تحمل اسم وصورة أتاتورك.

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الديربي الكبير كان من المفترض أن يجري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لكنه لم يجري لأنه قبل ساعات من المباراة، علم رؤساء الفرق والاتحاد التركي لكرة القدم أن السعوديين يحظرون التلويح بلافتات وارتداء سترات مع اسم وصورة مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية ورئيسها الأول.

وتم إبلاغ رؤساء الفرق بالأمر قبل عدة ساعات من المباراة وأعلنوا أنهم يعتزمون الإقامة في الفندق وعدم مغادرته حتى يتم إبلاغهم بخلاف ذلك. وكان من المفترض أن يرتدي اللاعبون القمصان التي تحمل صورة أتاتورك أثناء تدريبات التسخين، وبالتالي، عندما أبلغتهم السلطات في المملكة العربية السعودية أن الرفض لا زال قائما، مكثوا في الفندق وقبل ساعة من صافرة الافتتاح، تم الإعلان عن إلغاء المباراة.

وذكر بيان مشترك صادر عن الاتحاد التركي ونادي فنربخشة وغلطة سراي : "للاحتفال بالذكرى المئوية لجمهوريتنا، لقد قمنا بتنظيم الأمور مع الأندية بطريقة من شأنها أن تساهم في تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية. قرار تأجيل المباراة إلى موعد آخر تم اتخاذه بقرار مشترك بسبب التشويشات في تنظيم المسابقة".