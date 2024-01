ليفربول يفوز على نيوكاسل ومحمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمد صلاح في اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية سجلها في مرمى نيوكاسل بمنافسات الجولة 20 من البريمرليج. وحقق فريق ليفربول فوزاً على نادي نيوكاسل يونايتد 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .