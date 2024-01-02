ليفربول يفوز على نيوكاسل ومحمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ليفربول يهزم نيوكاسل ويعزز صدارته

نجح الدولي المصري محمد صلاح في اعتلاء قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية سجلها في مرمى نيوكاسل بمنافسات الجولة 20 من البريمرليج. وحقق فريق ليفربول فوزاً على نادي نيوكاسل يونايتد 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، وذلك في قمة منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

https://twitter.com/i/web/status/1741980741280374807 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأحرز المصري محمد صلاح هدفين الأول والرابع في الدقيقتين 49، و86 من ضربة جزاء، ليعوض ركلة جزاء أضاعها في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

وساهم صلاح في تسجيل الهدف الثاني وصنع الثالث لزميليه الإنكليزي كورتيس جونز والهولندي كودي جاكبو عند الدقيقتين 74، 78 على الترتيب، بينما وقع على هدفي نيوكاسل كل من المهاجم السويدي ألكسندر إيساك جولينتون، والمدافع الهولندي سفين بوتمان، في الدقيقتين 67، 81 على الترتيب، على ملعب “أنفيلد”.

AP Photo/Jon Super

وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، وينفرد بصدارة الدوري “البريمير ليغ”، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه أستون فيلا، ويليهما في المركز الثالث فريق مانشستر سيتي، برصيد 40 نقطة حصدها من 19 مباراة.

ورفع محمد صلاح غلته التهديفية في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول هذا الموسم إلى الرقم 14 متساويًا مع هالاند نجم السيتي، صاحب الرصيد ذاته من الأهداف.