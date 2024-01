الاتحاد التركي لكرة القدم يكشف عن موقفه من تأجيل مباراة نهائي السوبر التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الثلاثاء موقفه من قرار تأجيل المباراة في بيان نُشر على حسابه الرسمي في موقع "إكس". جاء فيه: "باعتبارنا اتحادًا تركيًا لكرة القدم، نعتقد أن السياسة لا ينبغي أبدًا أن تتدخل في الرياضة، وانطلاقًا من هذا الإيمان وتعاوننا الشفاف مع ناديينا المتميزين، نودّ توضيح بعض الأمور المهمة حول عملية كأس السوبر التركي 2023 في الرياض".

وأضاف البيان: "تم إرسال اقتراح لعب مباراة كأس السوبر توركسيل 2023 في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي/ موسم الرياض".

وأشار البيان، أنه "جرى التوقيع عليه بموافقة كلا الناديين، وجميع الادعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة".