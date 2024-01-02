الاتحاد التركي لكرة القدم يكشف عن موقفه من تأجيل مباراة نهائي السوبر التركي

وأضاف البيان: "تم إرسال اقتراح لعب مباراة كأس السوبر توركسيل 2023 في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي/ موسم الرياض".

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الثلاثاء موقفه من قرار تأجيل المباراة في بيان نُشر على حسابه الرسمي في موقع "إكس". جاء فيه: "باعتبارنا اتحادًا تركيًا لكرة القدم، نعتقد أن السياسة لا ينبغي أبدًا أن تتدخل في الرياضة، وانطلاقًا من هذا الإيمان وتعاوننا الشفاف مع ناديينا المتميزين، نودّ توضيح بعض الأمور المهمة حول عملية كأس السوبر التركي 2023 في الرياض".

وأضاف البيان: "تم إرسال اقتراح لعب مباراة كأس السوبر توركسيل 2023 في الرياض إلى اتحادنا من قبل شركة الإعلام السعودي/ موسم الرياض".

وأشار البيان، أنه "جرى التوقيع عليه بموافقة كلا الناديين، وجميع الادعاءات بأن رئيسنا شارك في هذه العملية بأي شكل من الأشكال لا أساس لها من الصحة".

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وتابع الاتحاد التركي: "لم تكن قيمنا الوطنية ومبادئ أتاتورك مفتوحة للنقاش في أي مرحلة من مراحل العملية، والادعاءات التي تقول عكس ذلك لا أساس لها من الصحة، وهي ادعاءات خبيثة واستفزازية تستهدف سلامة أمتنا".

وأردف البيان: "وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تنظيم المباريات الدولية، تخضع المنافسة ذات الصلة لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن جميع المتطلبات والإجراءات التي يجب تطبيقها في المباريات الدولية تسري أيضاً على هذه المباراة".