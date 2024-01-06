رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية اللاعب والمدرب ماريو زاغالو

أسطورة كرة القدم والملقب بروفيسور السامبا ماريو زاغالو توفي الليلة ( الجمعة-السبت) عن 92 عاما، وفقا لما أعلنته عائلته عبر حسابه في انستغرام، وجاء في إعلان مقتضب: "نبلغكم ببالغ الحزن بوفاة بطل العالم الأبدي أربع مرات ماريو زاغالو".

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تابع البيان: "والد مخلص، جدّ محبّ، صهر حنون، صديق وفي، محترف بطل وإنسان عظيم. وطني ترك لنا إرثا من الانجازات العظيمة، نحمد الله على الوقت الذي أمضيناه معك". وأشاد رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريغيز بانجازاته قائلاً: "ماريو هو أحد أعظم الأساطير في تاريخ الرياضة. نشارك العائلة حزنها على وفاة بطل كرة قدم".

زاغالو، شخصية عظيمة داخل وخارج الملعب، لعب كجناح وساعد منتخب البرازيل لكرة القدم (سيلساو) على الفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين. - 1958، 1962 - وفي الثانية من البطولتين تم اختياره لمنتخب البطولة. ورفع كأس العالم في مناسبتين أخريين، كمدرب للمنتخب البرازيلي في عام 1970، وكمدرب مساعد في عام 1994.

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دخل البرازيلي الأسطوري كتب التاريخ عدة مرات، من بين أمور أخرى عندما أصبح أول من يفوز بكأس العالم كلاعب ومدرب. وبعد انتهاء مسيرته الكروية في عام 1964، بدأ مسيرته التدريبية الناجحة بنفس القدر، خاصة في وطنه وفي الدول العربية. وبعد وفاة بيليه في ديسمبر 2022، أصبح زاغالو آخر أثر من منتخب البرازيل 1958.

ويشار إلى أن حلم زاغالو كان أن يصبح طيارًا، لكن مشاكل في الرؤية منعته من ذلك. وقال في مقابلة في الماضي: "لم يكن والدي يريدني أن أصبح لاعب كرة قدم". "عندما بدأت، لم تكن مهنة محترمة، ولم يكن المجتمع يحبها حقًا. كرة القدم دخلت حياتي كحادث"