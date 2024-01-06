تقرير :"باريس سان جيرمان قدمت رشوة لصحفي حتى يفوز ميسي بالكرة الذهبية"

تصدرت عاصفة جديدة عناوين الأخبار في فرنسا بعد أن نشرت صحيفتي "لوموند" و"ميديا بارت" أن تحقيقا كبيرا يجري هذه الأيام يبحث في إمكانية قيام باريس سان جيرمان بتقديم رشوة لمساعدة اللاعب ليونيل ميسي على الفوز بلقب الكرة الذهبية في عام 2021.

وبحسب التقرير، فإن إدارة باريس سان جيرمان حاولت التأثير على باسكال بارا رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" السابق - المجلة التي تمنح الجائزة المرموقة ، حتى يقوم بتغطية أخبار باريس سان جيرمان ومالكه القطري ناصر الخليفي بشكل إيجابي. ويقال إن بارا حصل على العديد من التذاكر لمباريات باريس سان جيرمان، كما نظمت له رحلات على درجة الأعمال تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات. كما حرص بارا على نشر مقالات في فرنسا تشيد بالتحضيرات لكأس العالم في قطر.

وذكرت التقارير أن الصحافي الذي كان لديه منصب كبير في "ليكيب" حرص على إخفاء مقالات انتقدت رئيس سان جيرمان، وفي نهاية الأمر حصل على منصب كبير بمجال الأعلام التابع للفريق قبل عام.

ويركز التحقيق على جان مارسيال ريبس، رئيس القسم الإعلامي في باريس سان جيرمان خلال السنوات 2017 حتى 2017، حيث زعم بأنه رتب خدمات خاصة لصحافيين وسياسيين كثر. بما يشمل ترتيب تذاكر في المدرج بمباريات باريس سان جيرمان.

ويشار الى أن النجم ميسي فاز بالكرة الذهبية عام 2021 لكن ليس بالاعتماد على انجازاته في سان جيرمان والتي انضم اليها فقط قبل اشهر من ذلك، انما بشكل أساسي بعد ساهم بفوز الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، وفاز ميسي باللقب ايضا هذا العام كلاعب انتر ميامي وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز بها في اللقب.