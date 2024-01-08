أسطورة كرة القدم الألمانية: "القيصر" فرانز بيكنباور يغادر ملاعب الدنيا عن عمر ناهز 78 عاما

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما

وكان قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن المنصرم ومدرب "دي مانشافت" بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونيخ في التسعينيات، قد أعلن اعتزاله من الحياة العامة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات صحية.

وسجل بكنباور حضورا قويا على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية.

وقالت عائلة بيكنباور في بيان: "نعلن بحزن عميق أن زوجي ووالدنا فرانز بيكنباور توفى بسلام أمس الاحد، وهو محاط بعائلته... نطالبكم بالحداد في هدوء وعدم طرح أي أسئلة".