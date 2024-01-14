English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • رياضة
  • كأس أمم إفريقيا: محمد صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

كأس أمم إفريقيا: محمد صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

وبعد أداء مصري لا بأس به، سجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كان منتخب "الفراعنة" متأخرا 1-2.

i24NEWS
دقيقة 1
يصطف المنتخب المصري لالتقاط صورة قبل بداية مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بين مصر وموزمبيق في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 14 يناير 2024.
يصطف المنتخب المصري لالتقاط صورة قبل بداية مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بين مصر وموزمبيق في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 14 يناير 2024.AP Photo/Themba Hadebe

إستطاع محمد صلاح من إنقاذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بمستهل مشوار المنتخبين بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

https://twitter.com/i/web/status/1746607691747738102

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وبعد أداء مصري لا بأس به، سجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كان منتخب "الفراعنة" متأخرا 1-2.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 2 من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلا البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق