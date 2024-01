كأس أمم إفريقيا: محمد صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

إستطاع محمد صلاح من إنقاذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بمستهل مشوار المنتخبين بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

