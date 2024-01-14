كأس أمم إفريقيا: محمد صلاح ينقذ مصر من الهزيمة أمام موزمبيق

إستطاع محمد صلاح من إنقاذ منتخب مصر من تلقي هزيمة أمام موزمبيق، اليوم الأحد، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بمستهل مشوار المنتخبين بكأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

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وبعد أداء مصري لا بأس به، سجل صلاح ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما كان منتخب "الفراعنة" متأخرا 1-2.

وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 2 من عمر المباراة، التي جرت في مدينة أبيدجان، قبل أن يقلب المنتخب الموزمبيقي الطاولة في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين، مستغلا البطء في أداء لاعبي منتخب الفراعنة وابتعادهم كثيرا عن مستواهم المعتاد.

وأحرز ويتينيس جواو هدف التعادل لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلسيو بواكي الهدف الثاني في الدقيقة 58.