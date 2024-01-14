نادي "أنتاليا سبور" التركي يوقف لاعبه الإسرائيلي بعد إهداءه هدفه للمختطفين الإسرائيليين في غزة

أوقف لاعب كرة القدم الإسرائيلي سجيف يحزكيل اليوم عن اللعب في فريق "أنطاليا سبور" بعد أن أهدى هدفا للمختطفين. في البداية، عرض الفريق الصورة الاحتفالية للاعب الإسرائيلي وبعد انتقادات وهجوم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي حذفوا الصورة. وبعدها قرر نادي كرة القدم بتوقيف يحزكيل وإلغاء عقده.

https://twitter.com/i/web/status/1746580807307641054 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقام لاعب المنتخب الإسرائيلي ونادي "أنطاليا سبور" التركي لكرة القدم، سجيف يحزكيل، بلفتة تجاه المختطفين الإسرائيليين لدى حماس وتعرض لانتقادات شديدة في تركيا. سجل لاعب كرة القدم الإسرائيلي هدفاً اليوم في مباراة "أنطاليا سبور" ضد "طرابزون سبور" والتي انتهت بالتعادل 1: 1، ثم قام بحركة "نصف قلب" وأشار نحو ضمادة يد مكتوب عليها الرقم 100 بمناسبة مرور 100 يوم على وجود المختطفين الإسرائيليين في أسر حماس.

قام فريق انتاليا سبور بنشر الاحتفال بهدف يحزكيل على مواقع التواصل الاجتماعي لكنه أزال المنشور لاحقا بسبب العديد من التعليقات الهجومية ضد يحزكيل من قبل المشجعين والشخصيات العامة في تركيا الذين اتهموا يحزكيل بدعم "الإبادة الجماعية في غزة" ودعوا لطرده من تركيا.

مجموعة انتاليا سبور التي يلعب فيها اللاعب الإسرائيلي قررت توقيفه من الطاقم بعد احتفاله بتسديد الهدف مع جملة "100 يوم" على يده. وذكر النادي في البيان :"قررت إدارة النادي توقيف سجيف يحزكيل الذي عمل ضد القيم الوطنية لدولتنا بعد عرض كتابة بعد تسديده هدف بالدقيقة الـ68 من المباراة ضد طرابزون سبور".