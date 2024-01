نادي "أنتاليا سبور" التركي يوقف لاعبه الإسرائيلي بعد إهداءه هدفه للمختطفين الإسرائيليين في غزة

أوقف لاعب كرة القدم الإسرائيلي سجيف يحزكيل اليوم عن اللعب في فريق "أنطاليا سبور" بعد أن أهدى هدفا للمختطفين. في البداية، عرض الفريق الصورة الاحتفالية للاعب الإسرائيلي وبعد انتقادات وهجوم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي حذفوا الصورة. وبعدها قرر نادي كرة القدم بتوقيف يحزكيل وإلغاء عقده.

