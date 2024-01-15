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منتخب الرأس الأخضر يخطف الأضواء في كأس أمم أفريقيا

وسجل هدف الفوز للرأس الأخضر اللاعب غاري رودريغيز، في آخر دقائق المباراة بين المنتخبين.

i24NEWS
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يقف فريق الرأس الأخضر لكرة القدم أمام المصورين قبل بدء مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بين غانا والرأس الأخضر في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 14 يناير 2024.
يقف فريق الرأس الأخضر لكرة القدم أمام المصورين قبل بدء مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية بين غانا والرأس الأخضر في أبيدجان، ساحل العاج، الأحد 14 يناير 2024.(AP Photo/Sunday Alamba)

حقق منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم، في المواجهة أمام منتخب غانا فوزا هاما بنتيجة هدفين لواحد، برسم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس افريقيا بالكوت ديفوار.

وكان منتخب الرأس الأخضر سباقا إلى التسجيل عن طريق جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، قبل أن يعادل لمنتخب غانا اللاعب ألكسندر دجيكو في الدقيقة 56.

وسجل هدف الفوز للرأس الأخضر اللاعب غاري رودريغيز، في آخر دقائق المباراة بين المنتخبين.

وبهذه النتيجة رفع الرأس الأخضر رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يحتل منتخب مصر وموزمبيق المركز الثاني بنقطة وحيدة بعدما تعادلا في وقت سابق، في حين أن غانا يحتل المرتبة الأخيرة بصفر نقطة.

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