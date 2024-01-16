ليونيل ميسي يفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم بعام 2023 خلال الحفل الذي أقيم مساء يوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن خلال حفل الجوائز السنوي، متفوقا على اللاعبين البارعين إيرلينغ هالاند من النرويج وكيليان مبابي من فرنسا.

ولم يتواجد ليو (36 عاما) لاعب إنتر ميامي الأميركي في الحفل ليتسلم الجائزة بالنيابة عنه النجم الفرنسي تييري هنري مقدم الحفل.

وكان ميسي قد فاز بنفس الجائزة في العام 2022، إثر قيادته للمنتخب الأرجنتيني إلى تحقيق لقب كأس العالم، وتحقيق لقب الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان، برفقة زميله مبابي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين مع إنتر ميامي.

وتم اختيار النجم البالغ من العمر 36 عامًا بناءً على تصويت مدربي المنتخبات الوطنية والصحفيين والجماهير، الذين أكدوا على إسهاماته اللافتة وأدائه الرائع طيلة هذه السنة.

وحقق ميسي نجاحًا جديدًا مع إنتر ميامي، حين قاده للفوز بلقب كأس الدوري الأميركي-المكسيكي، محققًا أول إنجاز له مع الفريق الأمريكي.

وفي فئة الحراس، فاز البرازيلي إيديرسون سانتانا دي مورايس، حارس مرمى نادي مانيستر سيتي بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2023، متقدما على المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا. ومن جهته، نال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل مدرب.