كأس أمم افريقيا: المنتخب المغربي يكتسح نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة

فاز المنتخب المغربي في أول ظهور له في كأس أمم افريقيا 2023، اليوم الأربعاء، على نظيره التنزاني ضمن دور المجموعة السادس بثلاثية نظيفة،على أرضية ملعب “لوران بوكو” بمدينة سان بيدرو في ساحل العاج، ليكون أول منتخب عربي يسجل فوزا مع بداية الجولة الأولى.

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ويشارك المنتخب المغربي في البطولة القارية بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على المركز الرابع في مونديال 2022 في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين الأفريقي والعربي.

وفي حدود الدقيقة 30 من الشوط الأول، تمكن المنتخب المغربي من هز الشباك وإحراز هدف التقدم عن طريق العميد غانم سايس، بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس منتخب تنزانيا، في الوقت الذي لم يحسن عبد الصمد الزلزولي التعامل مع كرات هجومية أخرى لتعزيز النتيجة.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، كان يوسف النصيري قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 51 بعد تمريرة جانبية من رفيقه عز الدين أوناحي، في الوقت الذي بقي رد فعل عناصر المنتخب التنزاني محتشما.

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وأكمل المنتخب التنزاني مجريات المباراة بنقص عددي، بعد طرد اللاعب ميروشي في حدود الدقيقة 72، في الوقت الذي واصل رفاق أشرف حكيمي سيطرتهم المطلقة على مجريات اللعب، ليثمر ذلك تعزيز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 76 عن طريق عز الدين أوناحي بعد جملة تكتيكية بين رفاقه.واختتم يوسف النصيري مسلسل أهداف المباراة في حدود الدقيقة 79 من الشوط الثاني.