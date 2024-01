كأس أمم افريقيا: المنتخب المغربي يكتسح نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة

فاز المنتخب المغربي في أول ظهور له في كأس أمم افريقيا 2023، اليوم الأربعاء، على نظيره التنزاني ضمن دور المجموعة السادس بثلاثية نظيفة،على أرضية ملعب “لوران بوكو” بمدينة سان بيدرو في ساحل العاج، ليكون أول منتخب عربي يسجل فوزا مع بداية الجولة الأولى.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .