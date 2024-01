مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش يمثل أمام اللجنة التأديبة للـ"كاف"، بعد تصريحات مسيئة للمغرب

مثل مدرب المنتخب التنزاني، الجزائري عادل عمروش، اليوم الخميس، أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها قبل أيام ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث أطلق عمروش تصريحات مستفزة واتهامات خطيرة في حق المغرب قال فيها إن “الـجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع باتت قوة ضاربة في إفريقيا، وهي من تسير الأمور في الكرة الإفريقية”.

