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  • مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش يمثل أمام اللجنة التأديبة للـ"كاف"، بعد تصريحات مسيئة للمغرب

مدرب منتخب تنزانيا الجزائري عادل عمروش يمثل أمام اللجنة التأديبة للـ"كاف"، بعد تصريحات مسيئة للمغرب

قال الجزائري عمروش، إن" المنتخب التنزاني طالب بلعب المباراة أمام المغرب ظهرا، لكن الجامعة فرضت برمجتها مساء، هم يختارون حتى الحكام. هذا يعني أنك تلعب أمام منتخب كبير وأمور خفية أخرى”.

i24NEWS
دقيقة 8
المغرب المغربي في بداية مباراة المجموعة السادسة لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية بين المغرب وتنزانيا في ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ساحل العاج، الأربعاء 17 يناير 2024.
المغرب المغربي في بداية مباراة المجموعة السادسة لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية بين المغرب وتنزانيا في ملعب لوران بوكو في سان بيدرو، ساحل العاج، الأربعاء 17 يناير 2024.(AP Photo/Themba Hadebe)

مثل مدرب المنتخب التنزاني، الجزائري عادل عمروش، اليوم الخميس، أمام اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التصريحات المسيئة التي أدلى بها قبل أيام ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث أطلق عمروش تصريحات مستفزة واتهامات خطيرة في حق المغرب قال فيها إن “الـجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع باتت قوة ضاربة في إفريقيا، وهي من تسير الأمور في الكرة الإفريقية”.

https://twitter.com/i/web/status/1747696503236219389

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وقال الجزائري عمروش، إن" المنتخب التنزاني طالب بلعب المباراة أمام المغرب ظهرا، لكن الجامعة فرضت برمجتها مساء، هم يختارون حتى الحكام. هذا يعني أنك تلعب أمام منتخب كبير وأمور خفية أخرى”.

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ومن المرتقب أن تتخذ اللجنة التأديبية التابعة لـ”الكاف” موقفا حازما من تصريحات عمروش، خصوصا وأنها لم تمس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحسب، لكنها شككت أيضا في استقلالية لجان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومنها لجنة البرمجة والتحكيم.

وسبق أن تبرأ رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم، والاس كاريا، من تصريحات المدرب عمروش، قائلا: "نحن لا نؤيد تصريح مدربنا بشكل قاطع، لأننا نحترم المغرب لعمله الشاق في تطوير كرة القدم، وسنرى ما يجب القيام به فيما يتعلق بتصريحات المدرب المتهورة والمستفزة".

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وكان المنتخب المغربي، قد فاز، أمس الأربعاء، في أول ظهور له في كأس أمم افريقيا 2023، اليوم الأربعاء، على نظيره التنزاني ضمن دور المجموعة السادس بثلاثية نظيفة،على أرضية ملعب “لوران بوكو” بمدينة سان بيدرو في ساحل العاج، ليكون أول منتخب عربي يسجل فوزا مع بداية الجولة الأولى.

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