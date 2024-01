كأس أمم افريقيا: مصر تتعادل للمرة الثانية وتبقي على حظوظها، ونيجيريا تسقط ساحل العاج

تعادل المنتخب المصري، مساء اليوم الخميس، مع نظيره غانا 2/2 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في أطار كاس أمم افريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، وانتقادات لزملاء محمد صلاح تلاحقهم بعد التعادل الثاني في البطولة بطعم الهزيمة أمام موزمبيق

الدقيقة 47: غانا تسجل هدف التقدم على مصر 1-0 بتصويبة صاروخية لمحمد قدوس من وسط المدافعين، الدقيقة 69: عمر مرموش يستغل خطأ دفاعيا قاتلا بمنتخب غانا ويراوغ حارس المرمى ويسجل هدف التعادل 1-1 لمصر بعد سلسلة هجمات متتالية، الدقيقة 71: غانا تعاود التقدم (2-1) عن طريق محمد قدوس، بعد أقل من دقيقتين على هدف تعادل مصر، الدقيقة 74: البديل محمود تريزيغية يخترق الدفاع الغاني من الجهة اليسرى ويمرر عرضية أرضية يسجل منها مصطفى محمد هدف التعادل 2-2 لمصر بشكل مثير.

وفي الجولة الأولى، فرطت مصر في تقدمها على موزمبيق وواجهت شبح الخسارة لأول مرة أمام المنتخب الذي يتأخر عنها بفارق 78 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أن تتعادل 2-2 بركلة جزاء قرب النهاية من القائد محمد صلاح.فيما تعرضت غانا، بطلة أفريقيا 4 مرات، لصدمة أكبر بالخسارة 2-1 أمام الرأس الأخضر التي تظهر في كأس أفريقيا للمرة الرابعة والثانية تواليا.