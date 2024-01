بعد تصريحات مسيئة للمغرب: الاتحاد التنزاني يقيل المدرب الجزائري عادل عمروش من تدريب المنتخب و"كاف" يوقفه ثماني مباريات

ذكر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أنه قرر إقالة المدرب الجزائري عادل عمروش من تدريب المنتخب الوطني لتنزانيا مع طرده من البعثة المتوجدة في الكوت ديفوار، ويُعين حميد موروكو مدربا لمنتخبه خلفا لعمروش الذي أقيل بعد تصريحات مسيئة للمغرب.

