بعد تصريحات مسيئة للمغرب: الاتحاد التنزاني يقيل المدرب الجزائري عادل عمروش من تدريب المنتخب و"كاف" يوقفه ثماني مباريات

ذكر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، أنه قرر إقالة المدرب الجزائري عادل عمروش من تدريب المنتخب الوطني لتنزانيا مع طرده من البعثة المتوجدة في الكوت ديفوار، ويُعين حميد موروكو مدربا لمنتخبه خلفا لعمروش الذي أقيل بعد تصريحات مسيئة للمغرب.

https://twitter.com/i/web/status/1748398928817496545 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يأتي ذلك بعد التصريحات "اللا مسؤولة" حول الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والمنتخب المغربي والتي "لا يتفق معها" الاتحاد التانزاني لكرة القدم.

في السياق أعلنت اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) عن فرض عقوبات على المدرب الجزائري عادل عمروش، بالإيقاف ثماني مباريات كما تم فرض غرامة مالية على على الاتحاد التنزاني قدرها 10 آلاف دولار.

وقررت اللجنة التأديبية لـ”كاف”، قررت معاقبة عمروش بسبب اتهاماته بتحكم الجامعة الملكية لكرة القدم في دهاليز الجهاز القاري؛ ليغيب عن باقي مباريات منتخب تنزانيا في نهائيات كأس إفريقيا التي تجرى حاليا بالكوت ديفوار.

وكان عمروش قد استفز المغرب بتصريحات ادعى فيها الجامعة الملكية للكرة القدم بالتحكم في دهاليز الكرة الإفريقية، باختيار مواعيد المباريات وحكامها.

ومن جهته، تبرأ رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم كاريا والاس في تصريحات سابقة من اتهامات عمروش، وأكد أن بلده يحترم المغرب وما تقدمه جامعة الكرة من مجهودات لتطوير اللعبة في القارة “السمراء”.