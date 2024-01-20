"تطبيق الشريعة" و"علاقة مع الإخوان": دعوى قضائية جديدة قدمها بنزيما ضد سياسي فرنسي

بعد أقل من أسبوع على رفعه دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان الذي هاجمه بسبب تضامنه مع سكان غزة، قدم نجم كرة القدم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما شكوى جديدة بدعوى التشهير ضد ايريك زمور رئيس حزب "الاسترداد" اليميني بحسب ما أعلنه محاميه الجمعة.

وقال محامي بنزيما بأن موكله تقدم في شكوى أمام محكمة باريس القضائية ضد زمور بتهمة التشهير، وفي حال قبلت هذه الدعوى فإن السياسي الفرنسي سيواجه عقوبة بالسجن لمدة عام وغزامة مالية بلغت 45 الف يورو.

وكان السياسي والصحافي اليميني ربط بين قائد فريق الاتحاد السعودي ومقتل المدرسين دومينيك برنار عام 2019 وصامويل باتي عام 2020 حيث قال في مقابلة تلفزيونية في "فرنسا 2" إن "ما أعرفه أنه مسلم ويريد تطبيق الشريعة وأن الشريعة تنص على الجهاد والجهاد يعني قتل دومينيك برنار وأيضا صامويل باتي".

تعرض بنزيما لهجوم واسع من قبل عدد من الصحافيين والمسؤولين الفرنسيين بعد إظهاره تضامنه مع غزة في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس، من أبرزهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي علق على منشور بنزيما الذي تضامن فيه مع أهالي غزة وربط موقفه المتضامن بأنه يمكن تفسيره بعلاقات بنزيمة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأثار تصريح دارمانان لقناة "سي نيوز" جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن قال"كريم بنزيما لديه علاقة، كما نعلم جميعا، سيئة السمعة، مع جماعة الإخوان المسلمين".وفي شكوى بنزيما ضد وزير الداخلية الفرنسي قال إن "هذه التصريحات تقوض شرفه وسمعته"