كأس أمم افريقيا: هل "فر" محمد صلاح "فخر الهرب" من نتائج سلبية محتملة للمنتخب المصري؟

هل "فر" محمد صلاح "فخر الهرب" بجلده خوفا من نتائج سلبية محتملة للمنتخب المصري ضمن دور المجموعات في كأس امم افريقيا المقام حاليا بساحل العاج، أم أنه ضاق ذرعا من الانتقادات الواسعة التي وجهها له الجمهور المصري، أم أن إصابته في المباراة السابقة ضد غانا هي سبب مغادرته معسكر الفراعنة؟، وقال: "اتفهم غضب المصريين من سوء الأداء، واحترم كل الآراء".

https://twitter.com/i/web/status/1741969902037070292 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

إلى ذلك جاء وسم “فخر الهرب” قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصة “اكس”، حيث انتقد مستخدمي الموقع من المصريين، عودة صلاح لناديه الإنكليزي، وسخروا من لقب ” فخر العرب” الذي سبق وأطلقوه عليه طوال السنوات المنصرمة.

وكان صلاح واجه موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأداء السيء للمنتخب في المباراة الأولى والثانية من دور المجموعات، واتهمه البعض بأنه لا يؤدي دوره في المنتخب كما يلعب مع ناديه الإنكليزي، خاصة بعد تحسن أداء المنتخب في شوط المباراة الثانية التي جمعت مصر مع غانا عقب خروج صلاح مصابا.

(AP Photo/Themba Hadebe)

وفي السياق وصلت أزمة أداء المنتخب في بطولة كأس امم افريقيا ، إلى أروقة البرلمان، وتقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة حول تراجع أداء منتخب مصر في البطولة، قائلة” البداية المتواضعة لمنتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، لا تبشر بخير ومخيبة لآمال المصريين، وتثير قلق الشارع الرياضي المصري، ليس فقط بسبب التعادل أمام موزمبيق وغانا، ولكن أيضا للمستوى الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر في البطولة”، وتابعت: “أداء المنتخب خير معبر عن أداء الكرة المصرية فبعد أن كانت لها الريادة الكروية في أمم إفريقيا، أعطى الفرصة لمنتخبات لم نكن نسمع عنها من قبل مثل موزمبيق، لافتة إلى التصنيف الأخير الذي أعلنه فيفا في سبتمبر/ أيلول المنصرم، والذي حل فيه المنتخب في المركز الـ35 عالميا، كشف ما وصل إليه حال المنتخب، بعد أن تقدمت منتخبات عربية وإفريقية"