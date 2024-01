من غرائب كأس أمم افريقيا: تأهل المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي إلى دور الـ 16 دون أن تلعب باقي المباريات

من غرائب كأس أمم افريقيا منذ انطلاقة دورته الأولى عام 1957، أن خمس منتخبات مشاركة في الدورة المقامة في ساحل العاج تأهلت إلى دور الـ 16 دون أن تلعب باقي المباريات، حيث ضمن منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها 4 نقاط حتى الآن.

https://twitter.com/i/web/status/1749597516289413422 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول كوت ديفوار المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الأدوار الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).

https://twitter.com/i/web/status/1749595926572798205 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي، التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا المجموعة الأولى، الرأس الأخضر ومصر المجموعة الثانية، والسنغال المجموعة الثالثة.