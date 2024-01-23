المنتخب الفلسطيني يحقق تأهلا تاريخيا بعد فوزه على نظيره "هونغ كونغ" بثلاثية في كأس آسيا قطر 2023

بلغ المنتخب الفلسطيني دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023 بتأهل تاريخي بعد أن هزم منتخب هونغ كونغ 3-0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة في قطر.

https://twitter.com/i/web/status/1749900222673859001 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف، أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعة بـ3 خسارات.

AP Photo/Hussein Sayed

ولم يسبق للمنتخب الفلسطيني تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة، كما أنه يعد أول فوز للمنتخب الفلسطيني بتاريخه في كأس آسيا وأول مباراة يسجل فيه المنتخب أكثر من هدف.