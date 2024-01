المنتخب الفلسطيني يحقق تأهلا تاريخيا بعد فوزه على نظيره "هونغ كونغ" بثلاثية في كأس آسيا قطر 2023

بلغ المنتخب الفلسطيني دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023 بتأهل تاريخي بعد أن هزم منتخب هونغ كونغ 3-0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة في قطر.

