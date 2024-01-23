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  • المنتخب الفلسطيني يحقق تأهلا تاريخيا بعد فوزه على نظيره "هونغ كونغ" بثلاثية في كأس آسيا قطر 2023

المنتخب الفلسطيني يحقق تأهلا تاريخيا بعد فوزه على نظيره "هونغ كونغ" بثلاثية في كأس آسيا قطر 2023

وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف

i24NEWS
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يلتقط المنتخب الفلسطيني صورة جماعية قبل مباراة المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم بين هونج كونج وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر، الثلاثاء، 23 يناير 2024.
يلتقط المنتخب الفلسطيني صورة جماعية قبل مباراة المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة القدم بين هونج كونج وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر، الثلاثاء، 23 يناير 2024.AP Photo/Hussein Sayed

بلغ المنتخب الفلسطيني دور الـ16 من كأس آسيا قطر 2023 بتأهل تاريخي بعد أن هزم منتخب هونغ كونغ 3-0 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، اليوم الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة في قطر.

https://twitter.com/i/web/status/1749900222673859001

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وصار رصيد منتخب فلسطين 4 نقاط وضمن تواجده كأفضل ثالث خلف إيران الأولى 9 نقاط، والإمارات الثانية بفارق الأهداف، أما هونغ كونغ فأنهت دور المجموعة بـ3 خسارات.

AP Photo/Hussein Sayed
لاعب هونج كونج مايكل أوديبولوزور، على اليسار، يتوجه برأسية مع الفلسطيني عميد محاجنة خلال مباراة كرة القدم للمجموعة الثالثة في كأس آسيا بين هونج كونج وفلسطين على استاد عبد الله بن خليفة في الدوحة، قطر، الثلاثاء، 23 يناير 2024.AP Photo/Hussein Sayed

ولم يسبق للمنتخب الفلسطيني تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة، كما أنه يعد أول فوز للمنتخب الفلسطيني بتاريخه في كأس آسيا وأول مباراة يسجل فيه المنتخب أكثر من هدف.

https://twitter.com/i/web/status/1749845170928177176

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