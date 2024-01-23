كأس أمم افريقيا: موريتانيا تُخرج الجزائر من البطولة وتتأهل إلى دور الـ 16

نجح المنتخب الموريتاني في التغلب على نظيره الجزائري بهدف بدون رد ويخرجه من البطولة، بمدية بواكي في ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2024.

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وحقق المنتخب الموريتاني تأهلا تاريخيا بفوزه بهدف لصفر على المنتخب الجزائري الذي سيطر على المباراة بدون فاعلية، في حين كانت أبرز الفرص للتسجيل من نصيب المنتخب الموريتاني من خلال الهجمات المرتدة.

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ويُعد هذا الفوز والـتأهل للدور الثاني تاريخيا في البطولة الإفريقية بالنسبة للمنتخب الموريتاني بعد احتلاله المركز الثالث بثلاث نقاط وهو ما جعله يصعد لدور الـ 16 وفق ترتيب المجموعات.

وخرج ىالمنتخب الجزائري من الدور الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا ليوصال انتكاساته بعد إقصائه سابقا في آخر أنفاس مباراة التاهل لكأس العالم التي جرتا بقطر

وكان منتخب موريتانيا متذيلا ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارته في في المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو 1-صفر ثم في المواجهة الثانية أمام أنغولا 3-2.

فعلى ملعب "السلام في بواكي (وسط ساحل العاج)، لن يكون أمام "ثعالب الصحراء" خيار آخر، أي الفوز بفارق هدفين لأجل تفادي الحسابات وضمان التأهل مهما كانت نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين أنغولا وبوركينا فاسو بمدينة ياموسوكرو في نفس التوقيت (السادسة مساء، الخامسة توقيت