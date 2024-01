كأس أمم افريقيا: الاتحاد الجزائري يستغني عن خدمات جمال بلماضي، و"كاف" يوقف وليد الركراكي أربع مباريات مع غرامة مالية

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، اليوم الأربعاء، الانفصال رسميا عن مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي بالتراضي، في ما فالت قناة "بي إن سبورت"، اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوقف مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أربع مباريات؛ اثنتان منهما موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية".

