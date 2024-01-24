كأس أمم افريقيا: الاتحاد الجزائري يستغني عن خدمات جمال بلماضي، و"كاف" يوقف وليد الركراكي أربع مباريات مع غرامة مالية
"الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه لمعاقبة مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، بتوقيفه لأربع مباريات؛ اثنتان منهما موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية"
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، اليوم الأربعاء، الانفصال رسميا عن مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي بالتراضي، في ما فالت قناة "بي إن سبورت"، اليوم الأربعاء، إن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوقف مدرب المنتخب الوطني، وليد الركراكي، أربع مباريات؛ اثنتان منهما موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية، وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية".
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ومن جهتها قرر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استئناف قرار توقيف الناخب الوطني، وليد الركراكي لـ4 مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي للعبة ذاتها ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مسابقة كأس أمم إفريقيا.
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وجاء قرار انفصال الاتحاد الجزائري عن بلماضي، بعدما فشله في قيادة المنتخب الجزائري نحو الدور الثاني من نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية بالكوت ديفوار، عقب الهزيمة المفاجئة التي تلقاها المنتخب أمس على يد المنتخب الموريتاني بهدف نظيف.
وتجدر الإشارة إلى أن وليد الركراكي نفى، خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة زامبيا، صدور أي عبارات عنصرية منه ضد اللاعب شانسيل مبيمبا.
وكان الركراكي قد دخل في مشادة مع أ شانسيل مبيمبا عقب مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.
ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره زامبيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 في المباراة المقرر إقامتها العاشرة مساء اليوم الأربعاء.