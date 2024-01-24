كأس أمم افريقيا: المنتخب المغربي ينتصر على زامبيا ويواجه جنوب إفريقيا في ثمن النهائي

تصدر المنتخب المغربي لكرة القدم المجموعة السادسة بسبع نقاط، بعد انتصاره بهدف لصفر على نظيره الزامبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا المقامة بساحل العاج، ليضرب موعدا مع منتخب جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة خلال دور ثمن النهائي على الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت القدس في ملعب لوران بوكور، الثلاثاء الوشيك.

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وجاء هدف المنتخب المغربي في الدقيقة 38 عن طريق حكيم زياش بعد ارتباك في دفاع زامبيا، وفي الشوط الثاني دخل المنتخب المغربي بنية تسجيل أهداف أخرى، لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك زامبيا طيلة الـ30 دقيقة الأولى.

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وخاض رفقاء العميد حكيم زياش، بدون المدرب وليد الركراكي، الذي تابع المباراة بعيد عن دكة الاحتياط، بعد عقوبة أصدرها الاتحاد الافريقي، كاف في حقه بعد واقعة شجاره مع عميد الكونغو الديمقراطية.