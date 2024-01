كأس أمم افريقيا: المنتخب المغربي ينتصر على زامبيا ويواجه جنوب إفريقيا في ثمن النهائي

تصدر المنتخب المغربي لكرة القدم المجموعة السادسة بسبع نقاط، بعد انتصاره بهدف لصفر على نظيره الزامبي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا المقامة بساحل العاج، ليضرب موعدا مع منتخب جنوب إفريقيا ثاني المجموعة الخامسة خلال دور ثمن النهائي على الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت القدس في ملعب لوران بوكور، الثلاثاء الوشيك.

