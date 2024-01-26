كأس امم افريقيا: الاتحاد الافريقي لكرة القدم يلغي عقوبة الإيقاف والغرامة المالية ضد وليد الركراكي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ألغلت العقوبة التي كانت أصدرتها اللجنة التأديبية سابقا في حق مدرب المتنتخب المغربي وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية، ليُصبح مؤهلا لقيادة لاعبيه أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي البطولة، الثلاثاء الوشيك.

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وكانت لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قررت توقيف وليد الركراكي لـ4 مباريات، منها مباراتين نافذتين ومباراتين موقوفتي التنفيذ، مع فرض غرامة مالية على الاتحادين الكونغولي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكونغو الديمقراطية (1-1)، برسم الجولة الثانية للمجموعة السادسة من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم 2023.

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واستأنفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرار إيقاف الناخب الوطني، مبرزة أن الأمر يتعلق بقرار “مجانب للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن السيد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية”.

كان وليد الركراكي قد غاب عن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الزامبي، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه في دور ثمن النهائي منتخب جنوب إفريقيا، مساء الثلاثاء الوشيك، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو بساحل العاج