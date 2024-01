كأس امم افريقيا: الاتحاد الافريقي لكرة القدم يلغي عقوبة الإيقاف والغرامة المالية ضد وليد الركراكي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم أن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ألغلت العقوبة التي كانت أصدرتها اللجنة التأديبية سابقا في حق مدرب المتنتخب المغربي وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية، ليُصبح مؤهلا لقيادة لاعبيه أمام جنوب أفريقيا في ثمن نهائي البطولة، الثلاثاء الوشيك.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .