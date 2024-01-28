كأس آسيا: طاجيكستان تتخطى الإمارات وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب طاجيكستان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023 بعد فوزه على المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح (5-3) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) الأحد على استاد أحمد بن علي.

وافتتح المنتخب الطاجيكي التسجيل بواسطة فهدات هانونوف بعد مرور نصف ساعة، قبل أن تدرك الإمارات التعادل في الرمق الأخير بواسطة خليفة الحمادي (90+5) لتفرض التمديد.

وفي ركلات الترجيح، أهدر كايو كانيدو للإمارات، في حين سجلت طاجيكستان ركلاتها الخمس.

وضربت طاجيكستان موعداً في دور الثمانية مع منتخب عربي آخر، إذ تلتقي مع الفائز من مواجهة العراق والأردن المقررة غدا الاثنين.

وكانت طاجيكستان تعادلت سلبا في مباراتها الأولى أمام الصين، ثم خسرت أمام قطر حاملة اللقب 0-1، قبل أن تفوز على لبنان 2-1 وتنتزع بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. أما الإمارات، فكانت ترغب بمواصلة المشوار وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة تواليا.