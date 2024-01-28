منتخب مصر لكرة القدم يودع بطولة أمم افريقيا بعد خسارته مع الكونغو بركلات الترجيح

ودع منتخب مصر لكرة القدم بطولة أمم افريقيا من دور الـ16، وذلك بعد أن خسر مع نظيره الكونغو بركلات الترجيح 8/7، حيث تعادلا بالشوط الأول والثاني بالنتيجة 1/1.

وانتهى الوقت الأصلي لمواجهة مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 في ثمن نهائي كأس أفريقيا، لتذهب لشوطين إضافيين.

سجل ميشاك إيليا هدف التقدم لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية بمرمى منتخب مصر في الدقيقة الـ37 من زمن المباراة، وبعد ذلك إستطاع مصطفى محمد أن يسجل هدفا من ركلة الجزاء، ومنح مصر هدف التعادل في الدقيقة الـ46 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة الـ96 من زمن اللقاء، طرد الحكم الجنوب أفريقي، اللاعب المصري محمد حمدي بعد أن أشهر البطاقة الصفراء الثانية بوجهه.

وفي حال فوز منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية وتأهله للدور ربع النهائي فسيواجه الفائز من الموجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم أيضا بين غينيا الاستوائية وغينيا.

يذكر أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بكأس إفريقيا بسبعة ألقاب، علما بأنه خسر النهائي مرتين في آخر ثلاث نسخة في 2017 و2022 أمام الكاميرون والسنغال على التوالي.