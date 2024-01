نجح المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني في قيدة "النشامى" إلى ربع نهائي كأس آسيا لطرة القدم، بعد أن انتصر على نظيره العراقي 3/2، الإثنين، في ثمن نهائي كأس اسيا لكرة القدم، ي استاد خليفة الدولي في الدوحة،مساء اليوم الإثنين، وسيلتقي "النشامى"مع منتخب طاجيكستان الذي بلغ الدور ذاته بعدما تجاوز نظيره الإماراتي بركلات الترجيح 5 /3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وتقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها منتخب العراق، بطل 2007، في الوقت البدل عن ضائع الذي شهد تسجيل الاردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7).