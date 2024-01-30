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  • قبل مواجهة رونالدو الخميس : ميسى يخسر مباراته أمام الهلال السعودي

قبل مواجهة رونالدو الخميس : ميسى يخسر مباراته أمام الهلال السعودي

ويشار الى أن الهدف الرابع سجل بعد استبدال ميسي بالدقيقة الـ88 من المباراة

i24NEWS
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إنتر ميامي ليونيل ميسي يسير على أرض الملعب خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024
إنتر ميامي ليونيل ميسي يسير على أرض الملعب خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024AP Photo

خسر انتر ميامي بالنتيجة 4-3 أمام الهلال السعودي الاثنين في المباراة الودية بينهما والتي سجل فيها لويس سواريز هدفه الأول للفريق الأمريكي، وافتتح ميسي حسابه قبل الموسم بركلة جزاء. 

AP Photo
لاعبو إنتر ميامي يلتقطون صورة جماعية خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال على ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024.AP Photo

 

في حين تغلب فريق المدرب جيراردو مارتينو على التأخر 3-1 في الشوط الأول على ملعب "كينجدوم أرينا" في الرياض لكن مالكوم جعل النتيجة 4-3 في الدقيقة 88 بعد ثوان فقط من استبدال ميسي. 

مع هذه الخسارة أمام فريق نيمار، الذي كان خارج بسبب إصابته الخطيرة، لا يزال إنتر ميامي بلا فوز في أول ثلاث مباريات إحماء له قبل مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي ينطلق في 21 شباط /فبراير. 

https://twitter.com/i/web/status/1752055066545229988

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سجل إنتر عن طريق سواريز في الدقيقة 34 ، ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 54 والدولي الهندوراسي الشاب ديفيد رويز في الدقيقة 55. 

سجل أهداف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة العاشرة، والسعودي عبد الله الحمدان (13′) والبرازيليين مايكل (44′) ومالكوم (88′)، الذي كانا زميلي ميسي في برشلونة. 

 وستكون محطة انتر ميامي الثانية في جولته الآسيوية يوم الخميس ضد الفريق السعودي النصر، في لم شمل طال انتظاره بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. 

AP Photo
ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، على اليسار، يتقاتل من أجل الكرة مع روبن نيفيز لاعب الهلال خلال مباراة كأس موسم الرياض لكرة القدم بين إنتر ميامي والهلال في ملعب المملكة أرينا في الرياض، المملكة العربية السعودية، الاثنين 29 يناير 2024.AP Photo
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