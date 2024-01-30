قبل مواجهة رونالدو الخميس : ميسى يخسر مباراته أمام الهلال السعودي

خسر انتر ميامي بالنتيجة 4-3 أمام الهلال السعودي الاثنين في المباراة الودية بينهما والتي سجل فيها لويس سواريز هدفه الأول للفريق الأمريكي، وافتتح ميسي حسابه قبل الموسم بركلة جزاء.

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في حين تغلب فريق المدرب جيراردو مارتينو على التأخر 3-1 في الشوط الأول على ملعب "كينجدوم أرينا" في الرياض لكن مالكوم جعل النتيجة 4-3 في الدقيقة 88 بعد ثوان فقط من استبدال ميسي.

مع هذه الخسارة أمام فريق نيمار، الذي كان خارج بسبب إصابته الخطيرة، لا يزال إنتر ميامي بلا فوز في أول ثلاث مباريات إحماء له قبل مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي ينطلق في 21 شباط /فبراير.

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سجل إنتر عن طريق سواريز في الدقيقة 34 ، ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 54 والدولي الهندوراسي الشاب ديفيد رويز في الدقيقة 55.

سجل أهداف الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة العاشرة، والسعودي عبد الله الحمدان (13′) والبرازيليين مايكل (44′) ومالكوم (88′)، الذي كانا زميلي ميسي في برشلونة.

وستكون محطة انتر ميامي الثانية في جولته الآسيوية يوم الخميس ضد الفريق السعودي النصر، في لم شمل طال انتظاره بين ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.