السعودية تخسر أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا بركلات الترجيح

انتهى الوقت الأصلي والوقت الإضافي من مواجهة كوريا الجنوبية والسعودية بالتعادل 1-1 في بطولة كأس أمم آسيا 2023 وستحسم نتيجة المباراة والتأهل لربع نهائي وفقا لركلات الترجيح والتي حسمت نتيجة المباراة بالنتيجة (3-2) وبذلك تأهلت كوريا الجنوبية الى الربع النهائي بالبطولة.

وأنقذ الكسار منتخب السعودية من الخسارة بتصديه لكرة خطيرة لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة الـ115 من المباراة، في حين أهدر سون مين قائد منتخب كوريا الجنوبية فرصة خطيرة خلال الدقيقة الـ108 من الشوط الإضافي الثاني.

وسجلت كوريا الجنوبية هدف التعادل في مرمى السعودية بالوقت القاتل بواسطة شو، في حين سجل عبد الله رديف لاعب منتخب السعودية هدف السعودية بالشوط الثاني، حيث انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بدون تسجيل أية أهداف.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية ستواجه أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا، وكان المنتخب السعودي تصدر المجموعة السادسة في كأس آسيا برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على سلطنة عمان وقرغيزستان ثم التعادل ضد تايلاند.

في حين اكتفى المنتخب الكوري الجنوبي بفوز وحيد في دور المجموعات على حساب البحرين، فيما تعادل مرتين ضد كل من الأردن وماليزيا.