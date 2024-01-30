مقرب من زيدان :لهذا السبب رفض زيدان العرض الذي قدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أكد النجم الفرنسي السابق، كريستوف دوغاري، الذي يعتبر أقرب الأصدقاء إلى زين الدين زيدان، أن سبب رفضه العرض الذي قدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حتى يُعوض جمال بلماضي، هو أنه يملك خيارات أخرى، دفعته إلى الرفض في الوقت الحالي

وقال كريستوف دوغاري، في إذاعة "أر.أم.سي" الفرنسية، "إنه يحب الجزائر والجزائريين، هذا أمر مؤكد. ومن المؤكد أيضًا أنه يفعل الكثير بالفعل من أجل الجزائر. أتفهم رفضه، فله طموحات أخرى. هناك العاطفة ولكن أيضا الواقع. حتى لو لم يكن هناك شيء مستحيل، فأنا أتفهم موقفه. ليس لدي أي معلومات ولكن أعتقد أنه لا بد أن يكون لديه شيء ما في جعبته".

وأوضح دوغاري، أن "ما يُثار عن كون زيدان بانتظار رحيل المدرب ديديه ديشان من تدريب منتخب فرنسا، حتى ينال الفرصة ويحلّ مكانه ليس مؤكداً، مشيرا إلى أن "لديه الكثير من الخيارات التي دفعته إلى عدم قبول العرض الجزائري في الوقت الحالي".

وكان الاتحاد الجزائري قد حاول الاتفاق مع زيدان في الأيام الماضية، خلفا لجمال بلماضي، عقب المشاركة الفاشلة في كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج، عندما غادر منتخب "الخضر" البطولة منذ الدور الأول.