خسارة المغرب أمام جنوب إفريقيا .. بسبب غياب بعض العناصر أم بسبب سوء التحكيم؟

قال مدرب المنتخب المغرب وليد الركراكي، مساء الثلاثاء، إنه يتحمل المسؤولية بعد خسارة فريقه أمام جنوب إفريقيا 0-2 والخروج من كأس الأمم الإفريقية، وأضاف "أنا أتحمل مسؤولية كل شيء، هناك أشياء لم نفعلها في المباراة، واللاعبين نفذوا كل التعليمات بالحرف".

وأشار وليد إلى أن: "ركلة الجزاء كانت ستمنحنا فرصة للعودة في المباراة ولكن أهدرناها"، مردفا: "سنتعلم من هذا الإخفاق الذي لم نكن ننتظره ولا نتوقعه، والخسارة هي خيبة أمل للجماهير التي ساندت المنتخب منذ بداية البطولة".

ومن جانب آخر، ألقت أغلبية تصريحات عناصر والأطر التقنية للمنتخب المغربي لكرة القدم باللوم على التحكيم، واعتبر مساعد مدرب المنتخب المغربي، رشيد بنمحمود، أن التحكيم في مباراة أسود الأطلس أمام "البافانا بافانا" كان عاملا سلبيا كبيرا في المباراة.

(AP Photo/Sunday Alamba)

وقال بنمحمود "صراحة حتى التحكيم لم يكن في المستوى ونرفز اللاعبين والمسؤولية نتحملها أجمعين"، ولفت إلى أن "غياب زياش وبوفال صعب علينا المأمورية، ونعتذر للشعب المغربي لأننا لم نقم بعملنا".

بدوره، اعتبر عميد المنتخب المغربي، غانم سايس، أن التحكيم كان سيئا، وقال "لا نبحث عن الأعذار لكن الواقع يلزمنا بالحديث عن هذه التفاصيل".

وأوضح أن "هفوات تحكيمية صارخة جدا وثقيلة تعيدنا سنوات للخلف مثل الهدف الأول للخصم، وكيفية احتسابه، وحرماننا من امتيازات صريحة".

من جانبه كشف خبير التحكيم المصري، جمال الغندور، على أن الحكم السوداني حرم المنتخب المغربي من ضربة جزاء واضحة، وأضاف في تحليله للمباراة، على قنات “بي ان سبورت” أن عبد الصمد الزلزولي تعرض لعرقلة واضحة داخل مربع العمليات، وهو ما يتطلب معه منحه ضربة جزاء.

و شدد خبير التحكيم المصري، على أن العرقلة كانت واضحة جداً، متسائلاً عن دور حكام “الفار” في تنبيه الحكم و إستدعائه لمشاهدة اللقطة.

حكام الفار، ورغم إطلاعهم بشكل لا غبار عليه عن عرقلة المهاجم المغربي عبد الصمد الزلزولي، داخل مربع العمليات، فإن لا أحد منهم دعا حكم الوسط إلى ضرورة التأكد من وجود عرقلة تتطلب توقيف المباراة.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، بعدما فاز على المغرب في دور الـ16 بثنائية دون رد.