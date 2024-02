كأس آسيا 2023: المنتخب الأردني يتأهل إلى النصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة

حقق المنتخب الأردني لنجازا تاريخيا بتأهله للدور النهائي لكأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد انتضاره على منتخب طاجيكستان، بهدف دورن رد، اليوم الجمعة، وسيلتقي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية للنسخة الـ18 لبطولة في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.

(AP Photo/Hussein Sayed)

وبلغ منتخب"النشامى" دور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي الصين 2004 بقيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري، وقطر 2011 بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد؛ وهو أفضل إنجاز للكرة الأردنية.

https://twitter.com/i/web/status/1753414866675568741 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء الفوز التاريخي للنشامى بنيران صديقة سجله اللاعب الطاجيكي فاهادات حانونوف خطأ في مرماه عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد أحمد بن علي بالدوحة.

https://twitter.com/i/web/status/1753415636296876385 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدرب المنتخب الأردني الحسين عموتة قوله في تصريحات قبل مواجهة طاجيكستان: "المباراة ستكون مهمة جدا لنا، لكننا في ذات الوقت سنواجه منافسا صعبا يتمتع بالكثير من المزايا وكان ندا قويا لنا في تصفيات كأس العالم". وأضاف : "نحن على أتم الجاهزية الآن، تحضيراتنا للمواجهة كانت جيدة في الأيام الماضية التي عملنا فيها على بعض الملاحظات في مختلف الجوانب، ومعنويات اللاعبين جيدة وهم عاقدون العزم على التأهل إلى الدور المقبل".

https://twitter.com/i/web/status/1753411220332298302 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتابع قائلا: "يجب علينا احترام المنافسين، أي منتخب وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة فهو يعتبر من المنتخبات القوية، حيث لا توجد مواجهات سهلة في كأس آسيا".