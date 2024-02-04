مصر : اتحاد كرة القدم يقيل مدرب المنتخب فيتوريا ويعين مدربا مؤقتا

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اقالة مدرب المنتخب الوطني الأول البرتغالي روي فيتوريا عقب الخروج من الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وجاء في بيان رسمي صادر عن مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، "قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري عقب مناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم".

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد يوسف، مدربا مؤقتاً للمنتخب لحين اختيار مدير فني أجنبي وجهازه المعاون.

ولم يوضح بيان اتحاد الكرة مصير البند الجزائي في عقد فيتوريا الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 200 الف يورو، ويحق له الحصول على راتب ثلاثة اشهر في حال إقالته قبل انتهاء مهلة 15 يومًا من تاريخ الخروج من كأس أمم إفريقيا.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا لايهاب جلال بعقد يمتد لأربع سنوات. وقاد البرتغالي المنتخب في 18 مباراة، منها 8 ودية بالإضافة الى 10 مباريات رسمية.