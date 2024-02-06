المنتخب الأردني يحقق انجازا تاريخيا ويتأهل لنهائي كأس آسيا

للمرة الأولى في تاريخه، تأهل منتخب الأردن لنهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة بنسختها الثامنة عشرة في قطر، بعد فوزه على وكوريا الجنوبية على إستاد أحمد بن علي، بهدفين مقابل لاشيء

(AP Photo/Hussein Sayed)

وسيطر المنتخب الأردني على اللقاء منذ بدايته، وكانوا الأقرب للتسجيل في مرات عديدة، لكنهم انتظروا للشوط الأول لحسم اللقاء المثير.

وسجل للأردن أولا يزن النعيمات، بعد تمريرة جميلة من زميله موسى التعمري، في الدقيقة 53، وعاد التعمري ليسجل الثاني بنفسه، من تسديدة مذهلة في الدقيقة 66، ليضاعف النتيجة.

AP Photo/Thanassis Stavrakis

وسيواجه الأردن السبت المقبل، الفائز من لقاء قطر وإيران، في نهائي مثير مرتقب.

وكان مدرب المنتخب الأردني حسين عموتة قد أكد أن مباراة كوريا الجنوبية: "ستكون هذه المواجهة صعبة على المنتخبين اللذين استحقا الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة"، وَأضاف، "نحن في أتم الجاهزية على مختلف الأصعدة، ونتطلع لأن نحظى بالدعم الجماهيري المعتاد وأن نواصل مسيرتنا بنجاح في هذه المباراة المنتظرة".

وحقق المنتخب الأردني الفوز بالجولة الأولى على ماليزيا 4-0، وتعادل مع كوريا 2-2، قبل أن يخسر أمام البحرين في الجولة الثالثة 0-1.

وفي دور الـ16 تمكن "النشامى" من تحقيق الفوز على العراق 3-2، ثم تغلب في ربع النهائي على طاجيكستان 1-0.