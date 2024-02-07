من هو المدرب المغربي الذي قاد "النشامى" لفوز تاريخي؟ .. تعرف على مسيرة الحسين عموتة

لمع اسم المدرب المغربي الحسين عموتة، إلى حد كبير في الساعات الماضية، وخصوصا بعد أن قاد المنتخب الأردني أمس الثلاثاء إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم لأول مرة بتاريخ مشاركاته.

عموتة من مواليد 24 أكتوبر 1969 بمدينة الخميسات في المغرب، وبدأ مسيرته الرياضية مع نادي اتحاد الخميسات عام 1988، لينضم بعدها إلى نادي الفتح الرياضي، وقضى معه 6 سنوات، وتمكن وقتها من الفوز ببطولة الدوري المغربي مرتين في عامي 1993 و1994، كما لقب هداف الدوري المغربي.

النجم المغربي انتقل بعدها إلى نادي السد القطري عام 1997، حيث توج معه بلقب الدوري وبكأس الأمير وكأس ولي العهد، إلى أن تمكن في ذلك الموسم من تحقيق لقب هداف الدوري.

أما في عام 1992 فشارك مع المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية.

مسيرة عموتة التدريبية:

بدأ عموتة مسيرته التدريبية بتدريب ناشئي نادي اتحاد الخميسات سنة 2003، ثم أصبح في 2011، المدير الرياضي لنادي السد القطري، قبل أن يتم تعيينه بديلاً للمدرب خورخي فوساتي في سنة 2012.

وتعاقد عموتة مع نادي الوداد الرياضي في يناير 2017 لمدة موسم ونصف، حيث حقق معه لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

كما تم تعيينه مدربا للمنتخب المغربي للمحليين (اللاعبين غير المحترفين خارج البلاد) في ديسمبر 2019، وقد حقّّق معه بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين عام 2020، التي أُقيمت بالكاميرون.

وخلال الفترة بين مايو ويونيو 2023، قاد عموتة نادي الجيش الملكي كمشرف فني في آخر 5 مباريات من الدوري، وذلك لأن قوانين الاتحاد المغربي لكرة القدم تمنع تدريب فريقين في الدوري، خلال الموسم نفسه.

كذلك استطاع من خلال منصبه أن يحقق مع نادي الجيش الملكي لقب الدوري المغربي.